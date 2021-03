Mainz/Hamburg (dpa/lrs) - Die Parteien haben ihre Positionen zur Landtagswahl am Sonntag deutlich gemacht - wie aber stehen ihre Direktkandidaten in den 52 Wahlkreisen zu aktuellen Themen? Eine Antwort auf diese Frage gibt die Website kandidierendencheck.de, ein Projekt des Portals Abgeordnetenwatch. Dort haben bislang 58 Prozent von 382 Kandidatinnen und Kandidaten ihre Antworten zu 19 landespolitisch relevanten Thesen eingestellt, wie Projektleiterin Ghasal Falaki am Donnerstag mitteilte. Nutzer der Web-Anwendung können dann feststellen, welcher Direktkandidat am ehesten mit den eigenen Überzeugungen übereinstimmt.

Bei den Antworten zu den Thesen zeigten sich, dass die Direktkandidatinnen und -kandidaten der Parteien durchaus unterschiedliche Antworten gaben. So verhielten sich 86 Prozent der teilnehmenden SPD-Kandidaten neutral zur Frage, ob Rheinland-Pfalz bis spätestens 2035 klimaneutral sein sollte. 14 Prozent waren dafür. Von den CDU-Bewerbern waren 66 Prozent neutral und 44 Prozent dafür.

Eine hundertprozentige Zustimmung zur Klimaneutralität bis 2035 kam von den Kandidierenden der Grünen, der ÖDP, der Piraten und von Volt. Bei der Klimaliste liegt die Zustimmung bei 88 Prozent - hier wurde die Ablehnung damit begründet, dass 2035 „deutlich zu spät“ wäre. Bei den Kandidaten der Linken beträgt die Zustimmung 97 Prozent, bei den Freien Wählern 70 Prozent. Die Kandidaten der AfD lehnen eine Klimaneutralität bis 2035 zu 88 Prozent ab.

