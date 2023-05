Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Unfallursache Nummer eins gilt in Rheinland-Pfalz schon seit Jahren das zu dichte Auffahren, doch das Innenministerium lässt sich davon nicht beirren: Es setzt bei der Verkehrsüberwachung vor allem auf Tempo-Messgeräte. Warum hat die Polizei so viele Blitzer und so wenige Abstands-Kontrollapparate?

Als es an diesem Juli-Freitag kracht, ist die Polizei schon in der Nähe. Beamte aus der Inspektion Waldfischbach (Kreis Südwestpfalz) haben an der B 270 bei Pirmasens eine Kontrollstelle aufgebaut,