Prüm (dpa/lrs) - Um in der Corona-Pandemie Menschenansammlungen zu vermeiden, sind in der Eifel Wintersportgebiete gesperrt worden. Wie die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm sowie Polizei und die Verbandsgemeinde Prüm am Donnerstag mitteilten, sind die Zufahrten zu den Gebieten «Schwarzer Mann» und «Wolfsschlucht» zurzeit nicht passierbar. Auch Parkplätze in den Bereichen seien nicht geöffnet, hieß es. Die Einhaltung der Regelung wird demnach am kommenden Wochenende unter anderem von der Polizei kontrolliert. Gegebenenfalls werden den Angaben zufolge auch weiträumigere Absperrungen eingerichtet.

Zum Jahreswechsel sei es in den Gebieten zu größeren Personenansammlungen gekommen, „die nicht mit den Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie zu vereinbaren waren“, teilten die Behörden mit. Kreuz und quer parkende Autos hätten außerdem unter anderem Rettungswege versperrt.

Zusätzlich besteht den Angaben zufolge die Gefahr, dass aufgrund der hohen Schneelast jederzeit mit dem Abbrechen von Baumkronen und Ästen zu rechnen sei. Vor dem Betreten der Wälder in den Gebieten werde gewarnt, es bestehe Lebensgefahr. Wegen umgestürzter Bäume sind demnach bereits mehrere Straßen gesperrt.