Mainz (dpa) - „Wasser. Läuft“: Unter diesem Motto soll eine neue Kampagne die Bürger in Rheinland-Pfalz und Hessen über den Ursprung und die Bedeutung von Trinkwasser informieren. Für die meisten Menschen komme das kühle Nass selbstverständlich aus dem Hahn, teilte der Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz (LDEW) am Donnerstag in Mainz mit.

Viele wüssten nicht, welch aufwendige Infrastruktur und strenge Auflagen Trinkwasser so sicher machten. „Zudem bedrohen der Klimawandel und Verschmutzungen die Selbstverständlichkeit, mit der Trinkwasser in Deutschland verfügbar ist“, hieß es weiter.

Auf der Webseite der Kampagne finden sich Informationen und ein Glossar zu Wasser. Außerdem wird laut dem LDEW ein „Wasser-Tagebuch“ Protagonisten der Wasserversorgung begleiten. Auch in sozialen Medien würden Inhalte geteilt (Hashtag #WasserwissenZumAngeben). In Zukunft sollen dem Verband zufolge noch Podcasts und ein Radiospot die Kampagne erweitern.

