Mit Buswerbung sowie mit Teams in Clubs, Diskos oder auf Weihnachtsmärkten soll im Saarland auf die Gefahren von K.o.-Tropfen aufmerksam gemacht werden. Aktionsteams seien in den kommenden Wochen unterwegs und klärten über die Wirkung der Mittel auf, teilten das Sozialministerium und die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Kommunale Frauenbeauftragte am Freitag in Saarbrücken mit. Zur neuen Werbekampagne gehörten auch Flyer und Plakate in Schulen und Behörden.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Sozialstaatssekretärin Bettina Altesleben (SPD) sagte nach einer Mitteilung mit Blick auf K.o.-Tropfen: „Sie machen manipulierbar und wehrlos. Nicht selten werden K.o.-Tropfen gezielt eingesetzt, um Sexualstraftaten zu begehen“. Vor allem Mädchen und junge Frauen sind Altesleben zufolge Opfer von sexueller Gewalt, nachdem ihnen unbemerkt solche Tropfen verabreicht wurden.

K.o.-Tropfen, kurz für Knockout-Tropfen, sind Medikamente, die laut Sozialministerium eine narkotisierende Wirkung haben. Gefährlich an den Mitteln sei vor allem, dass man sie in Mischgetränken kaum schmecken oder riechen kann. Nach dem Erwachen könnten sich die meisten Opfer nicht mehr an die Tat erinnern.