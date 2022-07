Der noch ungeschlagene Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern geht mit einigem Respekt in das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Vorjahresfinalist SC Freiburg. «Das wird eine brutale Aufgabe für uns. Freiburg ist vor allem in der Offensive sehr stark. Christian Streich liefert dort seit Jahren überragende Arbeit ab», sagte FCK-Trainer Dirk Schuster am Freitag.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der Bundesligist aus dem Breisgau sei in der Partie am Sonntag (15.31 Uhr/Sky) im Fritz-Walter-Stadion natürlich der große Favorit. „Alleine wenn man die Marktwerte beider Mannschaften vergleicht, stellt das schon die individuelle Qualität der Freiburger dar. Da kommt einiges auf uns zu“, sagte Schuster.

Nach vier Punkten aus zwei Liga-Spielen gehen die Roten Teufel aber durchaus selbstbewusst in das Duell. Schuster bekräftigte, das Ziel seiner Mannschaft sei das Weiterkommen. Bei diesem Vorhaben kann der FCK auf eine große Unterstützung seiner Fans bauen. Bis zum Freitagmittag wurden 35 200 Tickets verkauft. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und uns die Freiburger vorab so umfangreich wie möglich angeschaut. Wir werden vorbereitet sein“, sagte Schuster.

Personelle Experimente schloss der 54 Jahre alte Coach aus. Bis auf Ersatztorhüter Avdo Spahic (Handverletzung), Ben Zolinski (Knieverletzung) und Angelos Stavridis (Knöchelbruch) stehen alle Profis zur Verfügung. „Wir werden mit unserer bestmöglichen Elf spielen, die taktisch gut auf den Gegner passt. Auch Andreas Luthe wird im Tor stehen. Wir wollen uns mit allem, was wir haben, wehren und hoffen, dass bessere Ende für uns zu haben“, betonte Schuster.

