Der Beirat des 1. FC Kaiserslautern hat den Vertrag mit Geschäftsführer Thomas Hengen vorzeitig verlängert. Der 48 Jahre alte ehemalige FCK-Profi leitet seit März 2021 die Geschicke des Fußball-Zweitligisten. Angaben zur neuen Vertragslaufzeit machte der Verein am Freitag nicht.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - «Für die kontinuierliche, nachhaltige Weiterentwicklung des Profifußballs beim FCK ist es von strategischer Bedeutung, eine mittelfristige Planungssicherheit bei der Position des Geschäftsführers zu erreichen. Mit Thomas Hengen verfügen wir über eine kompetente Führungskraft mit einer hohen Identifikation zu unserem Verein und der Region, der auch in schwierigen Phasen des Vereins eine außergewöhnliche Belastbarkeit, Mut und Entschlossenheit bewiesen hat», begründete der Beiratsvorsitzende Rainer Keßler die Vertragsverlängerung.

In Hengens Amtszeit gelang den Roten Teufeln die Rückkehr in die 2. Bundesliga und dort in der abgelaufenen Saison der Klassenerhalt. «Wir wollen den Verein auch weiterhin Schritt für Schritt weiterentwickeln und so eine nachhaltige Zukunft für den Profifußball in Kaiserslautern aufbauen», sagte Hengen.

Vereinsmitteilung