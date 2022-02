Kaiserslautern (dpa/lrs) - Vor knapp einem Jahr feierte Marco Antwerpen mit einem Auswärtssieg beim Erzrivalen Waldhof Mannheim sein Debüt als Cheftrainer des 1. FC Kaiserslautern. Damals befand sich der Fußball-Drittligist in akuter Abstiegsgefahr - zwölf Monate später ist der FCK einer der Aufstiegskandidaten. Die Pfälzer treten beim FSV Zwickau am Samstag (14.00 Uhr) mit einer Serie von neun ungeschlagenen Spielen und als Tabellenzweiter an.

Dennoch sind die Vorzeichen für die Roten Teufel nicht so gut, denn vor der Partie plagen den Traditionsclub Personalprobleme. Die Einsätze von Felix Götze, Julian Niehues, Kenny Prince Redondo, Matheo Raab und Kevin Kraus sind fraglich.

„Das Training in dieser Woche war recht kompliziert. Wir standen phasenweise nur mit zwölf oder dreizehn Spielern auf dem Platz. Da war es schwer, irgendwelche Schwerpunkte zu setzen. Wir haben Zweikampfsituationen vermieden, damit sich nicht noch jemand verletzt“, erklärte Antwerpen am Donnerstag.

Den Zwickauern bescheinigte der 50-Jährige ein gutes Spielsystem: „Sie wissen, wie man Drittligafußball spielt. Das wird eine unangenehme Partie für uns, aber wir wissen auch, was wir können.“ Flügelstürmer Marlon Ritter trainiert nach einwöchiger Pause wieder mit. Ob er in Zwickau aber bereits wieder auflaufen kann, ließ Antwerpen offen. Für das Spiel sind 1000 Zuschauer zugelassen, allerdings keine Gästefans.