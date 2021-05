Kaiserslautern (dpa/lrs) - Im Stadtpark von Kaiserslautern sollen zwei Männer einen Passanten überfallen und verletzt haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam das 19 Jahre alte Opfer in der Nacht blutüberströmt in die Polizeidienststelle. Er habe geschildert, wie zwei Männer plötzlich auf ihn eingeprügelt und ihm eine Lautsprecherbox gestohlen hätten. Dabei habe er eine blutende Kopfverletzung erlitten.

Nahe dem Hauptbahnhof griffen Einsatzkräfte zwei Betrunkene auf und nahmen sie fest, wie es hieß. Zwar sei die gestohlene Lautsprecherbox nicht entdeckt worden, die Ermittlungen dauern aber an. Die 19 und 21 Jahre alten Verdächtigen hätten sich zunächst nicht geäußert.

© dpa-infocom, dpa:210528-99-776476/2