München (dpa/lrs) - Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat nach 13 ungeschlagenen Spielen in Folge wieder eine Niederlage kassiert. Im Nachholspiel des 23. Spieltages verloren die Roten Teufel beim TSV 1860 München am Dienstagabend mit 1:2 (1:1). In der Tabelle bleibt Kaiserslautern mit 50 Punkten auf dem zweiten Platz, 1860 München verbesserte sich mit nun 43 Zählern auf Rang sieben.

Vor 7500 Zuschauern legte Kaiserslautern im Stadion an der Grünwalder Straße einen Blitzstart hin und führte bereits nach zwei Minuten durch Mike Wunderlich mit 1:0. Marcel Bär gelang aber noch vor dem Halbzeitpfiff der Ausgleich für die Gastgeber (26.). Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Löwen die Kontrolle und kamen nach 85 Minuten durch Kevin Goden zum Siegtreffer.

Tabelle