Kaiserslautern (dpa/lrs) - Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat einen weiteren Stürmer verpflichtet. Vom KFC Uerdingen wechselt Muhammed Kiprit ablösefrei auf den Betzenberg. Das gaben die Pfälzer am Freitagabend bekannt. „Muhammed Kiprit ist ein weiteres Puzzleteil in unserer Kaderplanung. Er ist ein klassischer Torjäger. Ein Boxstürmer, der sich gut zwischen den Linien bewegt und sehr effektiv vor dem Tor agiert. Er ist noch sehr jung und noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Wir freuen uns, dass er mit uns den nächsten Schritt machen möchte“, sagte FCK-Sport-Geschäftsführer Thomas Hengen zur Verpflichtung des 21 Jahre alten Angreifers.

