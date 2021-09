Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern hat am 10. Spieltag der 3. Fußball-Liga den dritten Saisonsieg gefeiert. Gegen Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück gewannen die Pfälzer am Samstag mit 2:0 (2:0). Vor 14.656 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion war der FCK in den ersten 45 Minuten klar die bessere Mannschaft und führte zur Pause durch Tore von René Klingenburg (7. Minute) und Philipp Hercher (25.) verdient. Nach dem Wechsel verwalteten die Roten Teufel den Vorsprung, die Gäste konnten die stabile FCK-Defensive kaum mehr in Bedrängnis bringen. Kaiserslautern steht mit nun zwölf Punkten im Tabellenmittelfeld und spielt am kommenden Samstag bei Aufsteiger TSV Havelse.

