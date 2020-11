Kaiserslautern (dpa/lrs) - Nach nur einem Sieg aus den ersten zehn Saisonspielen ist die Unzufriedenheit bei Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern vor dem Gastspiel am Samstag (14.00 Uhr) beim Halleschen FC groß. Vor allem die mangelnde Chancenverwertung sorgt bei den Spielern für Frust, was sich auch in Worten ausdrückt.

So war eine Aussage von Mittelfeldspieler Marlon Ritter direkt nach dem 1:1-Unentschieden am vergangenen Samstag gegen Magdeburg in dieser Woche intern auch noch einmal Thema bei den Pfälzern. Ritter hatte nach Abpfiff in einem Fernseh-Interview gesagt, dass seine Mannschaft wohl doch schlechter sei, als sie denke.

FCK-Coach Jeff Saibene wollte die Aussage am Donnerstag in der Pressekonferenz vor dem Spiel in Halle aber nicht überbewerten. Ritter habe sich auf die vielen Torchancen, die der FCK gegen Magdeburg vergeben habe, bezogen: „Sagen wir mal so: Das war keine gute Aussage. Kurz nach einem Spiel passiert so etwas aber manchmal. Ich habe das mit ihm unter vier Augen, aber auch mit der gesamten Mannschaft, nochmal besprochen. Dann war die Sache aber auch erledigt“, betonte Saibene.

Um den Frust und die Unzufriedenheit ein wenig zu lindern, hat der 52-Jährige in der Trainingswoche bei seinem Team die positiven Dinge in den Vordergrund gerückt: „Bei der Videoanalyse haben wir gesehen, dass wir gegen Magdeburg sehr vieles richtig gemacht haben. Das wollte ich den Jungs nochmal klar machen. Wir haben zum Beispiel sehr wenige Chancen des Gegners zugelassen. An unserer eigenen Chancenverwertung arbeiten wir jetzt.“