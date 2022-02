Kaiserslautern (dpa/lrs) - Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern darf am kommenden Samstag 20.000 Zuschauer für sein Heimspiel gegen den SC Verl zulassen. Dies teilten die Pfälzer am Montag mit, nachdem die Stadt eine Ausnahmegenehmigung für diese Partie erteilt hatte. Die coronabedingten Zugangsvoraussetzungen im Fritz-Walter-Stadion bleiben dabei gleich, es gilt die 2G-plus-Regel (geimpft oder genesen und zusätzlich getestet) sowie durchgehende Maskenpflicht. Beim vergangenen Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg (2:2) waren 10.000 Fans ins WM-Stadion von 2006 gekommen. Die Pfälzer kämpfen in der 3. Liga um den Aufstieg.

Spielplan und Tabelle 3. Fußball-Liga

Mitteilung FCK