In den Krankenhäusern im Saarland wird fast jedes dritte Kind per Kaiserschnitt entbunden. Der Anteil habe im Jahr 2020 bei 31,8 Prozent und damit über dem bundesdeutschen Durchschnitt von 29,7 Prozent gelegen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Höhere Raten haben in Deutschland nur noch Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt. Innerhalb der letzten 30 Jahre hat sich der Anteil dieser operativen Eingriffe in Deutschland fast verdoppelt, so hatten 1991 nur 15,3 Prozent der Frauen ihr Kind per Kaiserschnitt zur Welt gebracht.

