Mainz (dpa/lrs) - Die Stellung des rheinland-pfälzischen Behindertenbeauftragten soll gestärkt werden. Der Beauftragte soll zusätzlich als Schlichtungsstelle wirken, an die sich die Bürger in dem Bundesland wenden können. Das sieht der Entwurf des neuen Landesinklusionsgesetzes vor, den das Kabinett am Dienstag beschlossen hat und der in den Landtag eingebracht werden soll. Darin wird auch die Anerkennung der Deutschen Gebärdensprache und lautsprachlicher Gebärden als Kommunikationsform geregelt.

Darüber hinaus sieht der Entwurf die Schaffung einer Landesfachstelle für Barrierefreiheit als zentrale Erstanlaufstelle für die Beratung öffentlicher Stellen vor. Zudem soll eine unabhängige Besuchskommission berufen werden, die unter anderem Behindertenwerkstätten und sogenannte Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot überprüft. «Es gilt, Menschen mit Behinderung in Deutschland und in der Welt vollständig in die Gesellschaft auf gleicher Stufe zu integrieren und Rechte, wie sie in der UN-Behindertenrechtskonvention beschrieben sind, umzusetzen und auszufüllen», sagte Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD).

Zur Vorbereitung des Entwurfs waren zahlreiche Gespräche mit dem Landesteilhabebeirat für behinderte Menschen sowie Interessenvertretern geführt worden. Der Gesetzentwurf novelliert das bestehende Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen und dient der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und des Behindertengleichstellungsgesetzes des Bundes auf Landesebene.