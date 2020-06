Mainz (dpa/lrs) - Viele Künstlerverbände befürchten angesichts der Corona-Krise und den damit einhergehenden Beschränkungen einen regelrechten Kahlschlag in der Kulturszene. Engagements etwa für Schauspieler oder Musiker wurden abgesagt, Einnahmen brechen weg. Freie Kultureinrichtungen und freie Künstler aller Genres seien Mitte März in eine Art Schockstarre gefallen, für einige sei es auch der «Blick in den Abgrund», berichtet beispielsweise Margret Staal vom Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Rheinland-Pfalz.

Michael Holdinghausen, Landesbezirksfachbereichsleiter für Medien und Kunst bei Verdi in Rheinland-Pfalz und dem Saarland verweist auf Berichte aus sämtlichen Berufs- und Branchenverbänden. Die seien eindeutig, bestehende Hilfsprogramme kämen oft nicht ausreichend oder nicht dort an, wo sie benötigt würden. Unter Künstlern und Akteuren der Kultur- und Veranstaltungsbranche herrsche große Verunsicherung.

Heute wollen Künstler verschiedener Richtungen ab 12.00 Uhr in Mainz nahe dem Landtag demonstrieren und auf ihre Situation aufmerksam machen. Nur wenige Meter weiter sitzt der Kulturclub «schon schön». Auch er ist seit Mitte März dicht. Inhaber Norbert Schön sah sich zuletzt zu einem Hilfeaufruf gezwungen.