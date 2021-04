Mainz (dpa/lrs) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat den Zuschnitt des künftigen Arbeitsministeriums in der neuen Landesregierung begrüßt. «Es ist eine gute Entscheidung, die Themen Arbeit, Soziales, Transformation und Digitales in einem Haus zusammenzufassen und dort auch die Weiterbildung anzusiedeln», sagte Dietmar Muscheid, Vorsitzender des DGB Rheinland-Pfalz/Saarland, am Freitag. Dies seien genau die Zahnräder, die ineinandergreifen müssten, damit die digitale Transformation gelinge und sozial gerecht gestaltet werden könne. «Das wird die große Aufgabe in der kommenden Legislaturperiode sein», sagte Muscheid.

Die Koalitionsparteien in Rheinland-Pfalz hatten kurz zuvor einen neuen Zuschnitt der Ministerien beschlossen, ohne deren Zahl von neun zu erhöhen. Das bisherige Arbeits- und Sozialministerium wird künftig nicht mehr mit dem Gesundheitsressort verbunden sein und erhält stattdessen die Zuständigkeit für Transformation und Digitalisierung. Das bisher eigenständige Wissenschafts- und Kulturministerium wird aufgeteilt: Die Wissenschaft wird mit dem Gesundheitsressort zusammengelegt, die Kultur kommt ins Familien-, Frauen- und Integrationsministerium. Das Umweltministerium bleibt weiter für die Energiepolitik zuständig, darüber hinaus auch für Klimaschutz und Mobilität.

