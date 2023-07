Von hochsommerlichen Werten ist an den ersten Juli-Tagen in Rheinland-Pfalz und im Saarland nichts zu spüren. Die Höchstwerte liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag zwischen 21 und 25 Grad. Dabei ist es wolkig und größtenteils niederschlagsfrei. Lediglich im Norden kann es lokal zu schwachen Schauern kommen. Vor allem in Hochlagen ist eine frische Brise zu spüren. In der Eifel kühlt es in der Nacht zu Montag auf bis zu neun Grad ab.

Offenbach (dpa/lrs) - Am Montag bleibt es bei teils starker Bewölkung trocken. Die Temperaturen erreichen maximal 20 bis 24 Grad und liegen in höheren Lagen stellenweise um 18 Grad. Teilweise weht der Wind stark böig. Am Dienstag rechnen die Meteorologen mit schauerartigem oder gewittrigem Regen. In der Vorderpfalz können noch Höchstwerte bis 24 Grad erreicht werden, im Norden hingegen steigt das Thermometer in Hochlagen nicht mehr über 20 Grad.

Deutscher Wetterdienst