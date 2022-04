Im Gegensatz zu einigen anderen Bundesländern gibt es in Rheinland-Pfalz keine allgemeine Maskenpflicht in Gefängnissen. «Die Justizvollzugseinrichtungen entscheiden vor dem Hintergrund unterschiedlicher baulicher Situationen, Aufgabenstellungen und organisatorischer Bedingungen selbst über das Tragen von Masken», sagte eine Sprecherin des Justizministeriums in Mainz. Im Nachbarland Hessen dagegen müssen beispielsweise in einigen Bereichen und Abteilungen Mitarbeiter und Inhaftierte Masken weiterhin tragen.

Mainz (dpa/lrs) - Die Zahl der Infektionen in den Justizvollzugsanstalten (JVA) in Rheinland-Pfalz ist vergleichsweise gering: Laut Ministerium sind 109 JVA-Bedienstete akut erkrankt, bei den Inhaftierten sind es 91. Im Justizvollzug des Landes arbeiten rund 2000 Beschäftigte, das Land verfügt über rund 3300 Haftplätze.

