Mainz (dpa/lrs) - Justizminister Herbert Mertin (FDP) hat die gemeinnützigen Einrichtungen im Land dazu aufgerufen, sich um ausrangierte Server der rheinland-pfälzischen Justiz zu bewerben. Nach Ablauf der Garantiezeit von etwa fünf Jahren würden die noch voll funktionstüchtigen Geräte der IT-Infrastruktur außer Betrieb genommen, erklärte der Minister am Montag in Zell. Um die Verschrottung zu verhindern, gebe das Justizministerium solche Hardware kostenfrei an gemeinnützige Einrichtungen ab. Seit dem Jahr 2020 bietet das Ministerium diese Serverspenden an.

Angaben für die Bewerbung um Serverspenden der Justiz an gemeinnützige Einrichtungen

