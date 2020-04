Mainz (dpa/lrs) - Gerichte und Staatsanwaltschaften in Rheinland-Pfalz sollen ihren regulären Betrieb allmählich wieder aufnehmen. «Schritt für Schritt wollen wir zum regulären Geschäftsbetrieb zurückzukehren», sagte Justizminister Herbert Mertin (FDP) am Montag in Mainz. Ziel sei es dabei, die gesundheitlichen Belange der Mitarbeiter und Verfahrensbeteiligten sowie der rechtsuchenden Bevölkerung möglichst gut zu verbinden. In enger Abstimmung mit den Justizbehörden werde vereinbart, den Präsenz- und Sitzungsbetrieb schrittweise spätestens ab 4. Mai wieder aufzunehmen oder zu erweitern.