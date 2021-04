Saarbrücken (dpa/lrs) - Die saarländischen Jusos fordern einen Stopp des «Saarland-Modells». Das umstrittene Öffnungsmodell gerate außer Kontrolle, sagte die Landesvorsitzende der SPD-Nachwuchsorganisation, Kira Braun, am Sonntag. Das zeige das «Chaos», das es in der Nacht auf Sonntag unter anderem in Saarbrücken gegeben habe. Dort hatten laut Polizei 400 bis 500 Menschen auf einem Platz gefeiert - es kam auch zu Übergriffen auf Polizisten. Wenn man solch ein Modell einführe, müsse man es «auch ordentlich kontrollieren», sagte Braun.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die saarländischen Jusos fordern einen Stopp des „Saarland-Modells“. Das umstrittene Öffnungsmodell gerate außer Kontrolle, sagte die Landesvorsitzende der SPD-Nachwuchsorganisation, Kira Braun, am Sonntag. Das zeige das „Chaos“, das es in der Nacht auf Sonntag unter anderem in Saarbrücken gegeben habe. Dort hatten laut Polizei 400 bis 500 Menschen auf einem Platz gefeiert - es kam auch zu Übergriffen auf Polizisten. Wenn man solch ein Modell einführe, müsse man es „auch ordentlich kontrollieren“, sagte Braun.

Offensichtlich seien die zuständigen Stellen mit der Umsetzung des Modells überfordert. Die Bilder von feiernden Menschen ohne Maske und Abstand seien am Tag des bundesweiten Gedenkens an die Corona-Opfer „ein besonderer Hohn für die Beschäftigten im Gesundheitswesen und für alle, die einen lieben Menschen in den vergangenen Monaten verloren haben“, sagte sie.

Die Jusos kritisierten zudem, dass es ihrer Ansicht nach immer noch keine ausreichende wissenschaftliche Begleitung des Modellprojekts gibt, das auf Öffnungen auf der Basis von Tests setzt. „Wir waren von Anfang an der Meinung, dass es ein völlig falscher Zeitpunkt ist, in der dritten Welle zu öffnen, während deutschlandweit die Zahlen steigen.“

Seit dem 6. April läuft im Saarland ein bundesweit beachtetes Modellprojekt, das auf Öffnungen auf der Basis von Schnelltests setzt. Neben der Außengastronomie durften unter anderem auch Fitnessstudios und Theater wieder öffnen - für jene, die einen tagesaktuellen negativen Test dabeihaben. Seit Montag steht die Ampel bereits auf Gelb - weil die Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tagen hintereinander über 100 gestiegen war.

© dpa-infocom, dpa:210418-99-253342/2