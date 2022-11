Angehende Juristen können in Rheinland-Pfalz bald wählen, ob sie den staatlichen Klausuren-Teil ihrer ersten Examensprüfung handschriftlich oder per Laptop bestreiten wollen. Die Studierenden der Rechtswissenschaften haben erstmals die Wahlmöglichkeit ab August 2023, wie das Justizministerium am Donnerstag in Mainz mitteilte. Sie werden über die Neuerung informiert und haben nun «genug Zeit, um sich auf einem Demo-Portal mit der eingesetzten Software vertraut zu machen», sagte Staatssekretär Matthias Frey der Mitteilung zufolge.

Mainz (dpa/lrs) - Nachdem sich das Verfahren der elektronischen Prüfung im zweiten juristischen Examen in Rheinland-Pfalz bewährt habe, solle dieses auf die Klausuren in der staatlichen Pflichtfachprüfung des ersten Examens ausgedehnt werden, erläuterte das Ministerium den Hintergrund. Rheinland-Pfalz sei das erste Bundesland, das dies auch für die erste Prüfungsphase ermögliche. Die Möglichkeit, die Klausuren mit einem Laptop zu schreiben, werde sowohl an den Uni-Standorten Mainz als auch Trier bestehen.

