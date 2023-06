Im Juni schien in Rheinland-Pfalz ungewöhnlich oft die Sonne: Nach einer vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gab es knapp 330 Stunden Sonnenschein. Das sei Rekord, teilte der DWD in Offenbach am Donnerstag nach ersten Auswertungen seiner Messstationen mit. Der Wert der internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990 liegt bei 192 Sonnenstunden.

Offenbach (dpa/lrs) - Mit einem Temperaturmittel von 19,7 Grad war der Juni in Rheinland-Pfalz auch außergewöhnlich warm. Der Wert der Referenzperiode liegt bei 15,3 Grad. Nach vorläufigen Prognosen ist es der zweitwärmste Juni in dem Bundesland seit 2003. Regen gab es insgesamt nur sehr wenig: Mit einer durchschnittlichen Niederschlagsmenge von 30 Litern pro Quadratmetern sei es voraussichtlich der trockenste Juni in Rheinland-Pfalz seit 1993.

