Kaiserslautern (dpa/lrs) - Polizisten haben in Kaiserslautern einen 17-Jährigen mit einer Schnittwunde am Bein und einem Messer bei sich aufgegriffen. Der junge Mann gab an, das Messer seiner Ex-Freundin nach einem Streit weggenommen zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Ex-Freundin habe ihn zuvor damit attackiert. Sanitäter brachten den Mann ins Krankenhaus. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die die Auseinandersetzung des jungen Mannes am Sonntagabend gesehen haben. Das Messer wurde sichergestellt.

© dpa-infocom, dpa:210705-99-264771/2