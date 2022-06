Bei einem Messerangriff in Ludwigshafen ist der Polizei zufolge ein junger Mann schwer verletzt und in einem Krankenhaus notoperiert worden. Der 20-Jährige sei nicht in Lebensgefahr, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Freitag mit.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Den Ermittlungen zufolge hatten der 20-Jährige und ein 24-Jähriger am Donnerstagabend mit Softair- und Reizgaswaffen auf eine Gruppe in einem Schnellrestaurant geschossen. Ein 29-Jähriger ging demnach mit dem Messer auf den 20-Jährigen los. Der mutmaßliche Angreifer sei wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags festgenommen worden, hieß es. Hintergrund war demnach ein Streit zweier Familien.

Mitteilung