Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist im Kreis Trier-Saarburg gegen einen Baum gerast und schwer verletzt worden. Er kam am Samstag in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Wittlich mitteilte. Lebensbedrohlich sind die Verletzungen demnach nicht.

Greimerath/Wittlich (dpa/lrs) - Der 21-Jährige sei mit seinem Wagen auf einer Landstraße unterwegs gewesen und habe einen vorausfahrenden Pkw überholen wollen. Als dieser in Richtung der Ortschaft Greimerath abbog, versuchte der junge Mann noch auszuweichen, verlor dabei aber die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit dem Baum.

Mitteilung