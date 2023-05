Einen folgenschweren Unfall hat ein Busfahrer in Saarburg (Landkreis Trier-Saarburg) am Dienstag in letzter Sekunde verhindert: Beim Sturz eines 13-Jährigen vor seinen Bus gelang es ihm mit einer harten Bremsung, den Jungen nur leicht zu touchieren. Wie die Polizei mitteilte, zog sich der 13-Jährige nur leichte Verletzungen durch den Sturz zu.

Saarburg (dpa) - Die Beamten erklärten, es gebe Hinweise, dass der Junge vermutlich absichtlich von einer noch unbekannten Person vom Bussteig vor den Bus gestoßen worden sei. Bei dem Unfall wurde außerdem eine achtjähriges Mädchen im Bus durch die harte Bremsung leicht verletzt. Die Polizeiinspektion Saarburg nahm Ermittlungen auf.