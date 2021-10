Mainz (dpa/lrs) - Der Landesvorsitzende der Jungen Union in Rheinland-Pfalz fordert den Rücktritt des CDU-Bundesvorsitzenden Armin Laschet. «Ich frage mich schon, wann jemand zu Armin Laschet geht und sagt: Armin, das war’s», sagte JU-Landeschef Jens Münster am Donnerstag dem Radiosender SWR Aktuell. Die Union solle sich mit der Oppositionsrolle abfinden, sagte Münster. Er sei erstaunt, dass nach der klaren Aussage von FDP und Grünen immer noch an einem möglichen Jamaika-Bündnis festgehalten werde. «Ich verstehe nicht, dass hier keine Einsicht erfolgt.» Nach dem Ergebnis bei der Bundestagswahl sei es eine nachvollziehbare Option, «in der Opposition neue Kraft zu sammeln, neue Themen zu finden und auch neue Köpfe aufzubauen».

Mainz (dpa/lrs) - Der Landesvorsitzende der Jungen Union in Rheinland-Pfalz fordert den Rücktritt des CDU-Bundesvorsitzenden Armin Laschet. „Ich frage mich schon, wann jemand zu Armin Laschet geht und sagt: Armin, das war’s“, sagte JU-Landeschef Jens Münster am Donnerstag dem Radiosender SWR Aktuell. Die Union solle sich mit der Oppositionsrolle abfinden, sagte Münster. Er sei erstaunt, dass nach der klaren Aussage von FDP und Grünen immer noch an einem möglichen Jamaika-Bündnis festgehalten werde. „Ich verstehe nicht, dass hier keine Einsicht erfolgt.“ Nach dem Ergebnis bei der Bundestagswahl sei es eine nachvollziehbare Option, „in der Opposition neue Kraft zu sammeln, neue Themen zu finden und auch neue Köpfe aufzubauen“.