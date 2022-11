Saarbrücken (dpa) - In Saarbrücken hat ein schlafender Junge für einen kuriosen Rettungseinsatz gesorgt: Der Siebenjährige hatte sich am vergangenen Donnerstag nach einem Streit mit seiner Mutter in seinem Zimmer eingesperrt und den Fernseher laut gestellt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Durch Rufen und Klopfen konnte die Frau ihren Sohn nicht zum Aufsperren bewegen und informierte aus Sorge Polizei und Feuerwehr. Die Feuerwehr konnte die Tür schließlich öffnen und fand den Jungen schlafend und wohlauf vor.

