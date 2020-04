Berlin (dpa) - Der ehemalige EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat Deutschland wegen der in der Corona-Krise verhängten Einreisebeschränkungen an der Grenze zu Luxemburg kritisiert. «Dass Deutschland seine Grenzen zu einem Land wie dem meinen einfach geschlossen hat, zu Luxemburg, wohin 200 000 Deutsche jeden Tag zur Arbeit pendeln, das hat einen sehr bitteren Nachgeschmack hinterlassen», sagte Juncker der «Welt» (Samstag) und weiteren europäischen Zeitungen.

Deutschland kontrolliert wegen der Corona-Pandemie seit Mitte März an den Grenzen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz. Bis auf wenige Ausnahmen dürfen nur noch Deutsche, Ausländer mit Wohnort und Aufenthaltsberechtigung in Deutschland, Berufspendler und Lastwagenfahrer, die wichtige Güter ins Land bringen, einreisen - außerdem EU-Bürger, die auf dem Weg in ihre Heimat Deutschland durchqueren müssen.

Juncker äußerte sein Unverständnis darüber, dass «Staaten, die vor 25 Jahren das erste Schengener Abkommen unterzeichnet haben, über Nacht auf die Idee kommen, dass eine simple Grenzschließung reicht, um einer so großen Herausforderung zu begegnen». Der frühere Kommissionspräsident forderte dem Bericht zufolge, der Gesundheitsschutz - speziell bei Epidemien - müsse künftig in die Zuständigkeit der EU fallen. Die EU-Kommission brauche hier wie in anderen Bereichen das Initiativrecht. «Ich weiß, dass dies eine Änderung der EU-Verträge nötig macht», sagte Juncker. «Aber es ist angesichts der jüngsten Erfahrungen offensichtlich.»