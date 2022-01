Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner hat sich vom gewaltsamen Tod zweier Polizisten bei einer Fahrzeugkontrolle in ihrem Bundesland erschüttert gezeigt. Am Montag teilte sie mit: «Die Tat schockiert. Zwei Polizisten sind erschossen worden, die ihre Arbeit machten. Zwei Beamte, die für unsere Sicherheit da waren, die nun selbst Opfer unfassbarer Gewalt geworden sind.» Die frühere Bundesagrarministerin Klöckner ergänzte: «In Gedanken bin ich bei den Familien und Angehörigen, auch bei den Polizeikolleginnen und -kollegen in Rheinland-Pfalz. Sie haben unsere volle Solidarität und unsere Unterstützung.»

In der Nacht zum Montag waren bei einer Kontrolle durch eine Zivilstreife im Kreis Kusel in Rheinland-Pfalz zwei Polizeibeamte durch Schüsse tödlich verletzt worden.