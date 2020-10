Homburg (dpa/lrs) - Ein Jugendlicher hat an einem Bahnhof im saarländischen Homburg auf einen 24-Jährigen eingestochen. Der stark betrunkene 17-Jährige habe den wartenden Mann, den er nicht gekannt habe, zunächst beleidigt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als dieser gehen wollte, habe der Jüngere ihm mit dem Messer in die Seite gestochen. Der 24-Jährige erlitt dabei eine oberflächliche Wunde. Danach habe der Jugendliche ihn und einen 25-Jährigen am Montagabend weiter bedroht. Zudem stach er in die Sporttasche eines 34-Jährigen, die dieser zum Schutz vor sich gehalten habe. Den Männern gelang es schließlich, den Jugendlichen zu überwältigen. Er kam in Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird nun ermittelt. Zuvor hatte er sich nach Polizeiangaben am Bahngleis mit seiner Freundin gestritten.