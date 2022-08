Ein Jugendlicher ist in Landau von einem Dach gefallen und hat sich dabei schwer verletzt. Der 15-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. In der Nacht zum Dienstag war er mit drei weiteren Jugendlichen auf das Dach geklettert, dabei stürzte er drei bis vier Meter in einen Innenhof.

Landau (dpa/lrs) - Zudem kletterte in Landau am Dienstagmorgen ein fünfjähriges Kind über ein Dachfenster ins Freie, ein Polizeibeamter rettete den Jungen aus etwa acht Metern Höhe und brachte ihn zurück in die Wohnung des Mehrfamilienhauses. Die Mutter war einkaufen, sie kam erst nach dem Polizeieinsatz nach Hause.

PM Jugendlicher

PM Kind