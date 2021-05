Dachsenhausen (dpa/lrs) - Ein jugendlicher Motorradfahrer ist am Freitagmittag im Rhein-Lahn-Kreis gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der 16-Jährige sei mit einem Rettungshubschrauber nach Koblenz in eine Klinik geflogen worden, teilte die Polizei in Lahnstein mit. Warum er in einer Kurve auf der Landstraße zwischen Dachsenhausen und Marienfels von der Fahrbahn abgekommen war, muss noch ermittelt werden. Die Straße wurde zwei Stunden lang gesperrt.

