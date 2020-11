Mainz (dpa/lrs) - Ein 15-Jähriger soll bei einem Streit vor einer Schule in Mainz einen 16-Jährigen mit einem Messer leicht verletzt haben. Dieser hatte sich den Ermittlungen zufolge zwischen den 15-Jährigen und einen älteren Kontrahenten gestellt. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest, das Amtsgericht Mainz habe Untersuchungshaft angeordnet, teilte die örtliche Polizei am Montag mit.

Den Ermittlungen zufolge soll der 15-Jährige am vergangenen Freitag versucht haben, einen 18-Jährigen mit dem Messer zu verletzen. Beide hatten demnach schon länger Streit. Der 16-Jährige wollte die Auseinandersetzung vor der Schule wohl schlichten und wurde dabei verletzt. Der 15-Jährige konnte zunächst flüchten, wurde aber am Sonntag in Mainz festgenommen.