Kaiserslautern (dpa/lrs) - Drei Jugendliche haben in Kaiserslautern Böller in einem Schulbus gezündet. Beim Vorfall am Donnerstag wurde möglicherweise ein Mädchen verletzt, wie die Polizei in Kaiserslautern am Freitag mitteilte. Das Trio im Alter von 13 bis 15 Jahren habe die Feuerwerkskörper zunächst aus dem Fenster des fahrenden Busses geworfen, ehe einer der drei Jugendlichen einen Böller in die Mitte des vollen Busses warf. Daraufhin seien einige der Schülerinnen und Schüler ausgestiegen. Darunter sei ein Mädchen gewesen, das möglicherweise verletzt wurde. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu der Schülerin oder zu weiteren möglichen Verletzten. Gegen die drei Jugendlichen ermittle das Haus des Jugendrechts wegen Verdachts auf gefährliche Körperverletzung.

Mitteilung Polizei