Nachdem ein Hund in der Südwestpfalz eine Jugendliche gebissen hat, ist das Tier von der Polizei erschossen worden. Die 14-Jährige war am Montag zunächst im Landauer Stadtteil Queichheim von dem Vierbeiner gebissen und leicht verletzt worden. Da das Tier in der Folge auch die alarmierten Polizisten angegriffen habe und nicht habe eingefangen werden können, sei der Mischling von den Beamten erschossen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Landau (dpa/lrs) - Der Hund sei zuvor bereits auf einen anderen Hund losgegangen, der demnach von seinem Halter geschützt werden musste. Der Besitzer des erschossenen Hundes konnte ermittelt werden, es wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen eingeleitet.

Pressemitteilung Polizei