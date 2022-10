In Landau sind drei Jugendliche von einem Unbekannten mit einer Paintball-Waffe beschossen worden. Ein Jugendlicher wurde in der Nacht zu Montag am Auge verletzt und musste medizinisch behandelt werden, ein anderer wurde am Oberschenkel getroffen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Aus bisher unbekannten Gründen habe der Beifahrer eines Autos auf einem Parkplatz die Waffe mehrfach abgefeuert. Danach fuhr der Wagen weg. Die Suche nach dem Fahrer und dem Schützen läuft.

Landau (dpa/lrs) - Mitteilung Polizei