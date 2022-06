Mit einer Softair-Waffe haben sich zwei Jugendliche in Bendorf im Landkreis Mayen-Koblenz Ärger mit der Polizei eingehandelt. Ein Anrufer hatte die Beamten am frühen Montagmorgen alarmiert, weil er einen der beiden mit einer Pistole gesehen hatte. Eine Streife kontrollierte die beiden 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen wenig später und entdeckte eine Softair-Pistole, die einer echten Schusswaffe täuschend ähnlich sieht. Die beiden Heranwachsenden seien nach einem «aufklärenden Gespräch» ihren Eltern übergeben worden. Die Polizei kündigte an, den Einsatz in Rechnung zu stellen.

Bendorf (dpa/lrs) - Mitteilung Polizei