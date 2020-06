Homburg (dpa/lrs) - Die Polizei Homburg ermittelt gegen drei Jugendliche wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, behinderten die Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren am Samstagabend mehrere Autofahrer in Homberg. «Durch das wagemutige Verhalten der Jugendlichen hätte es zu schwerwiegenden Unfällen kommen könne», hieß es weiter. Verletzt wurde aber niemand.

Laut Polizei fuhren die Jugendlichen im Stadtteil Erbach zunächst mit ihren Fahrrädern Autos entgegen und zwangen die Autofahrer zum Ausweichen. Danach hätten sie sich an den Fahrbahnrand einer Bundesstraße gestellt und immer wieder angetäuscht, die Fahrbahn zu betreten. Die Polizei sucht nun Zeugen.