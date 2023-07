Ex-Fußballprofi Ailton erinnert sich zu seinem 50. Geburtstag an diesem Mittwoch gern an seine Zeit in Rheinland-Pfalz. «Wenn man irgendwo viele Tore schießt, ist es immer schön», sagte der Brasilianer am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Bremen/Bingen (dpa/lrs) - Als er 2012 ein Angebot vom rheinhessischen Verbandsligisten Hassia Bingen erhielt, habe er gedacht, «okay, für die 6. Liga habe ich noch Motivation. Höhere Ligen bedeuten zu viel Training und Stress. Ich wollte Spaß», erzählte der ehemalige Bundesliga-Profi von Werder Bremen und dem MSV Duisburg.

Das Jahr in Bingen sei schön gewesen. «Ich habe mit meiner Familie in Rheinland-Pfalz gewohnt, eine tolle Region», schwärmte Ailton. In der Bundesliga sei die Qualität natürlich größer. «In der Verbandsliga kommen die Menschen von der Arbeit, trainieren einmal die Woche und spielen sonntags. Dass da ein Unterschied ist, ist klar.»

An seinem 50. Geburtstag am Mittwoch sei in Bassum bei Bremen ein Fußballspiel mit vielen Kollegen von 2004 geplant. Mit Werder war Ailton damals Meister, Pokalsieger und Torschützenkönig geworden. Er wurde zudem zum Fußballer des Jahres gewählt. «Am Mittwochabend werde ich mit Freunden zusammensitzen. Wenn man 50 wird, muss man ein wenig feiern,» sagte Ailton, der mit seiner Familie in der Nähe von Bremen lebt.