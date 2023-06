Der Vorsitzende der Jungen Union in Rheinland-Pfalz, Jens Münster, wird für die neue Landrätin des Kreises Cochem-Zell, Anke Beilstein, in den Landtag in Mainz nachrücken. Der 32-jährige Münster aus Altlay im Kreis Cochem-Zell war bisher neben seinem JU-Posten Referent in der CDU-Fraktion, wie diese am Montag mitteilte. Mit ihm ziehe ein Vertreter der jungen Generation in das Landesparlament ein, sagte Fraktionschef Christian Baldauf.

Mainz (dpa/lrs) - Beilstein ist seit 2006 Landtagsabgeordnete. Die 57-Jährige hatte am Sonntag bei der Landratswahl im Kreis Cochem-Zell nach dem vorläufigen Ergebnis 62,7 Prozent der Stimmen erhalten und lag deutlich vor der gemeinsamen Gegenkandidatin von SPD, Grünen und Freien Wählern, Sonja Bräuer. Die Pressesprecherin des SPD-geführten Innenministeriums erhielt 37,3 Prozent der Stimmen. Der bisherige Landrat Manfred Schnur von der CDU war nicht mehr angetreten.