Rund 31.600 Schleswig-Holsteiner haben zum Ende vergangenen Jahres Leistungen der Eingliederungshilfe für Behinderte bekommen. Wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte, erhielten davon gut 15.000 Menschen sogenannte Assistenzleistungen, zum Beispiel Unterstützung bei der Haushaltsführung. Mehr als 10.000 Menschen wurden mit Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsmarkt unterstützt, hauptsächlich in Werkstätten für Behinderte. Fast jeder vierte (24 Prozent) Leistungsempfänger war unter 18 Jahren alt.

Kiel (dpa/lno) - 58 Prozent der Unterstützten waren männlich. Die Bruttoausgaben der Eingliederungshilfe betrugen im vergangenen Jahr 888 Millionen Euro. Die Eingliederungshilfe ist eine Sozialleistung für Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben oder die von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.

Pressemitteilung