Offenbach (dpa/lrs) - Der Januar 2023 war in Rheinland-Pfalz mit einer Durchschnittstemperatur von 3,6 Grad sehr mild, aber auch sehr feucht: Im ersten Monat des Jahres fielen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 80 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das lag deutlich über dem langjährigen Durchschnittswert von 69 Litern pro Quadratmeter. Auf Schnee mussten die Menschen in Rheinland-Pfalz dabei erst mal warten. Erst am 20. Januar brachte ein Schneetief innerhalb weniger Stunden eine verbreitet 15 Zentimeter dicke Schneedecke. Bis zum Monatsende blieb davon aber nur noch im höheren Bergland etwas liegen. Die Sonne schien 30 Stunden lang und blieb damit deutlich unter ihrem Sollwert von 40 Stunden, hieß es.

