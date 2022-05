Jan Bollinger ist neuer Landesvorsitzender der AfD in Rheinland-Pfalz. Der 45-Jährige wurde am Samstag auf dem Landesparteitag in Pirmasens mit rund 75 Prozent der Stimmen zum Parteichef gewählt. Über den Vorsitz abgestimmt hatten 222 anwesende Mitglieder. Neben Bollinger kandidierte noch Matthias Tönsmann für das Amt, auf den zwölf Prozent der Stimmen entfielen. Zum ersten Stellvertreter wurde der Bundestagsabgeordnete Sebastian Münzenmaier gewählt. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bollinger übernimmt das Amt von Michael Frisch. Dieser war nicht mehr zur Wahl angetreten.

