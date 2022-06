Der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz geht davon aus, dass Vandalismus an Jagdhochsitzen in den vergangenen Jahren zugenommen hat. «Es wird definitiv mehr», teilte Sprecher Ron Lux in Gensingen (Kreis Mainz-Bingen) mit. Obwohl der Jagdverband keine Zahlen zu den Beschädigungen an den Hochstühlen gesammelt habe, sei eine Tendenz zu erkennen, hieß es. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz hat ebenfalls keine Vorfälle statistisch erfasst.

Gensingen/Oberirsen(dpa/lrs) - In der vergangenen Woche hatte die Polizei in Oberirsen im Kreis Altenkirchen mehrere gezielt zerstörte Jagdhochsitze entdeckt. Diese seien mit erheblicher Kraft aus ihrer Verankerung herausgerissen und umgeschmissen worden. In anderen Fällen würden die Hochsitze angezündet oder deren Sprossen angesägt, sagte Verbandssprecher Lux. Dass Jäger oder andere Waldgänger aufgrund der sabotierten Hochsitze verletzt wurden, ist dem Verband nicht bekannt.

PM vom 25.05.