Der Kreis Südliche Weinstraße hat die Übernahme der Schülerbeförderungskosten für Grenzarbeiter-Kinder abgelehnt: Deshalb klagt eine Familie aus Wissembourg gegen den Kreis. Den Vorwurf, europafeindlich zu sein, weist der Kreis jedoch zurück. Er sieht das Land gefordert.

In dem Fall geht es um zwei Schüler, die mit ihren Eltern in Wissembourg wohnen und in Bad Bergzabern zur Schule gegangen sind. Alle Familienmitglieder sind deutsche Staatsangehörige.