Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei einer Razzia am vergangenen Mittwoch wurden sieben mutmaßliche Unterstützer der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) festgenommen. Darunter war auch ein Mann aus dem rheinland-pfälzischen Landkreis Neuwied, der nun in Untersuchungshaft sitzt.

Den vier Frauen und drei Männern wird vorgeworfen, einem Finanzierungsnetzwerk anzugehören, das den IS durch Geldspenden in Höhe von mindestens 65.000 Euro unterstützt hat.